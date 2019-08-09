Son Dakika Haberleri: Manisa'daki trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi
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Manisa'daki trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi

32 dakika önce

Manisa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 kişi, Milas ilçesinde toprağa verildi.

Manisa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 kişi, Milas ilçesinde toprağa verildi.
Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Recep Alakaş, Necmettin ile Behiye Alakaş Karacan'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Nejmettin Karacan (38) idaresindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, yeni açılan Manisa- İzmir Otoyolu'nun Manisa servis alanı girişinde bariyerlere çarpmış, kazada, sürücü Karacan ile otomobildeki Recep Alakaş ve Behiye Alakaş Karacan olay yerinde hayatını kaybetmiş, Emircan Olpak (19) ile Melih Küçük (22) yaralanmıştı.
Ailenin, Bursa'da askerlik yapan oğullarının yemin törenine katılmak için Milas'tan yola çıktıkları öğrenilmişti.
Muhammet Tokat, Manisa, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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