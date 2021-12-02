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Manisa'daki trafik kazasında yaralan sürücü tedavi altına alındı - Son Dakika

Manisa'daki trafik kazasında yaralan sürücü tedavi altına alındı

02.12.2021 08:09
Manisa'daki trafik kazasında yaralan sürücü tedavi altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eşme - Kula karayolu Şeritli Mahallesi mevkiinde Cevdet Polat'ın (52) kullandığı 45 KA 9115 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Mustafa Kılınç (76) idaresindeki 45 SB 3741 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Cevdet Polat yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki trafik kazasında yaralan sürücü tedavi altına alındı - Son Dakika


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