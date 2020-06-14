Manisa'daki trafik kazasında yaralanan kadın 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde 17 gün önceki trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 27 yaşındaki Hatice Gökdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarınca hastaneden alınan Gökdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçedeki asri mezarlığa defnedildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 3 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
İzmir- Uşak kara yolunda 28 Mayıs'ta Hüseyin Demirer (23) idaresindeki 45 SC 8014 plakalı hafif ticari araç, Körez Mahallesi mevkisinde Ercüment Özdemir'in (43) kullandığı 01 DOZ 91 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü Demirer ile araçtaki İclal (6), Miray (2) ve Hatice Gökdemir (27) yaralanmıştı.