Manisa'daki trafik kazasında yaralanan kadın 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

İzmir- Uşak kara yolunda 28 Mayıs'ta Hüseyin Demirer (23) idaresindeki 45 SC 8014 plakalı hafif ticari araç, Körez Mahallesi mevkisinde Ercüment Özdemir'in (43) kullandığı 01 DOZ 91 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü Demirer ile araçtaki İclal (6), Miray (2) ve Hatice Gökdemir (27) yaralanmıştı.

Kazada yaralanan 27 yaşındaki Hatice Gökdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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