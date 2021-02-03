Manisa'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

İlçede dün akşam yaşanan kazada yaralanan ve Kula Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü İlkay Dağ, sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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