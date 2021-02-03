Manisa'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
03.02.2021 20:07
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçede dün akşam yaşanan kazada yaralanan ve Kula Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü İlkay Dağ, sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uşak'tan İzmir istikametine giden İlkay Dağ (40) yönetimindeki 42 N 9805 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.A. idaresindeki 45 S 6355 plakalı minibüse arkasından çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Dağ, hastaneye kaldırılmıştı.
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