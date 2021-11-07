Manisa'daki tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'daki tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kaçak tütün bulunduğunu belirledi. Baskın düzenleyen ekipler 30 bin 500'ü dolu 57 bin 500 makaron ile 200 kilogram kıyılmış tütün ve sigara sarma makinesine el koydu. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli İ.K'yi (40) gözaltına aldı.

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