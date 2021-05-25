Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 ev ve 1 otomobilde arama yaptı.
Otomobilde bir miktar sentetik ecza ilaç ile evde de saksıda Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika