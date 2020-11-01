Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
01.11.2020 16:29
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde buldukları uyuşturucu maddeyle ilgili 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde buldukları uyuşturucu maddeyle ilgili 1 kişi tutuklandı.
Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Işıklar Mahallesi'nde devriye esnasında şüphelendikleri bir otomobilde yaptıkları aramada bir kutunun içinde 2 gram metamfetamin ele geçirdi.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.U (32), işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.C.Z. (29) ile O.A. (44) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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