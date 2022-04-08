Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

08.04.2022 16:12
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Uncubozköy Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 1540 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan A.A (35) ve H.A (22) işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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