MANİSA'nın Salihli ilçesinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dün Salihli girişinde 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 2 parça halinde 5 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobilde ele geçirilen esrara 2 tutuklama - Son Dakika