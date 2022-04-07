Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Karaali Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan C.A. (32) ile Y.A'nın (34) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Börü"nün katılımıyla yapılan operasyonda 60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 gram esrar ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.