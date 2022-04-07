Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

07.04.2022 15:28

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Karaali Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan C.A. (32) ile Y.A'nın (34) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Börü"nün katılımıyla yapılan operasyonda 60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 gram esrar ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement