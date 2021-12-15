Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Kervan Yolu'nda durdurulan bir otomobildeki Ç.K.Y. (22) ile H.Y'nin (21) üzerini aradı.

Üzerlerinde bir miktar esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Yedieylül Mahallesi'nde yapılan kontrolde ise Ö.T'nin (30) üzerinden bir miktar metamfetamin ile bonzai maddeleri ele geçirildi.

Ö.T'nin evinin ikametinde yapılan aramada ise 101 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.