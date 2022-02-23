Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

23.02.2022 15:42
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 7. JASAT, istihbarat ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada 14 gram metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 43 hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1350 lira ele geçirildi.

Operasyonda V.K. (37). M.A. (32) ve M.D. (23) yakalandı. Şüphelilerden M.A. ile M.D, ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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