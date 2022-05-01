Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

01.05.2022 21:51
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 88 gram kristal uyuşturucu madde, hassas terazi ve 8 bin 325 bin lira para ele geçirdi. T.D, M.C. ve H.D'yi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden H.D. serbest bırakılırken, T.D. ve M.C ise Sulh Ceza Hakimliğince cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika


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