Manisa'nın Kula İlçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dekar kızıl çam ormanı ile 10 dekar boş tarım alanı zarar gördü.

Topuzdamları Mahallesi Kalafat mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz, 20 traktör ve iş makinelerinin yanı sıra itfaiye araçları ile jandarmalar ve 1 keşif helikopteri ve vatandaşlarla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 10 dekar boş zirai alan ve 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Evinin yakında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan Muharrem Çetinkaya (77) yangının çam ağacına çarpan enerji nakil hattının çıkardığı kıvılcımların neden olduğunu iddia etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gördes ilçesi Gavruklar mevkisinde de elektrik panosundan çıkan yangın çevredeki anız alanına sıçradı. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.