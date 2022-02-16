Üye Girişi
Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler defnedildi - Son Dakika

Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler defnedildi

16.02.2022 15:35

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Kula ilçesinde yaşayan Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde çıkan yangında ölen 3 yaşındaki ikiz kardeşler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

İkizlerin cenazeleri, Hava Şehitleri Kadifekale Camisi'nde kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye baba Ramazan Atalan ve aile üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında çocukların dedesi fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Olay

Dün, Kula ilçesi Şeritli Mahallesi'nde Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıkmıştı. Atalan çiftinin evlerine yakın çiftlikteki işlerinin başında olduğu esnada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikizler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler defnedildi
Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler defnedildi
Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler defnedildi

YORUMLAR
500

Adli Tıp, Yangın, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler defnedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'daki yangında ölen 3 yaşındaki ikizler defnedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement