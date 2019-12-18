Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde trafikte "yol verme" tartışmasıyla başlayan kavgada baba ve oğlunu bıçaklayan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa Caddesi'nde 35 AEP 668 plakalı otomobil sürücüsü Okan C. (22) ile 34 KT 2465 plakalı otomobilin sürücüsü İ.T.K. (21) arasında yol verme konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü İ.T.K ve yanındaki M.C. (20), otomobilin önünü kesti. Sürücü Okan C. ile babası Kemal C.'yi (49) darbedip, bıçaklayan zanlılar, olay yerinden kaçtı.
Ambulansla Soma Devlet Hastanesine sevk edilen baba ve oğul, tedavi altına alındı.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin takibi ile kısa sürede yakalanan İ.T.K. ve M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.