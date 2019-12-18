Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde trafikte "yol verme" tartışmasıyla başlayan kavgada baba ve oğlunu bıçaklayan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde trafikte "yol verme" tartışmasıyla başlayan kavgada baba ve oğlunu bıçaklayan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa Caddesi'nde 35 AEP 668 plakalı otomobil sürücüsü Okan C. (22) ile 34 KT 2465 plakalı otomobilin sürücüsü İ.T.K. (21) arasında yol verme konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü İ.T.K ve yanındaki M.C. (20), otomobilin önünü kesti. Sürücü Okan C. ile babası Kemal C.'yi (49) darbedip, bıçaklayan zanlılar, olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Soma Devlet Hastanesine sevk edilen baba ve oğul, tedavi altına alındı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin takibi ile kısa sürede yakalanan İ.T.K. ve M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnönü mahallesi, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir
Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Son Dakika Haberleri
23:45 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Son Dakika
23:44 Bodrum'da yılbaşı süslemesinde kullanılan vincin devrilmesiyle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
23:42 İsrail'den son 3 yılda Filistin'de yasa dışı 22 bin yerleşim birimine onay - Son Dakika
23:42 Yemen Dışişleri Bakanı ile BM Temsilcisi Stockholm Anlaşması'nı görüştü - Son Dakika
23:42 "Kırkyalan" filminin galası yapıldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:49:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]