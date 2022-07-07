Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama - Son Dakika
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Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama

07.07.2022 13:23
Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'yol verme' tartışması sonrası çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu tutuklandı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'yol verme' tartışması sonrası çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu tutuklandı.

Kemiklidere Mahallesi'nde, önceki gün saat 19.30 sıralarında, D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S. (26), M.E.S. (28) ve A.M. (24) arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20), ambulanslarla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan T.B., ilk müdahale sonrası Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 3 yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri de sopa ve kazmaların kullanıldığı kavgaya karışan 8 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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'Yol verme' kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı 'Yol verme' kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı Manisa'da sopa ve kazmalı yol verme kavgası: 1'i ağır 4 yaralı Manisa'da sopa ve kazmalı yol verme kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama - Son Dakika
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