Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı - Son Dakika

Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı

15.10.2020 10:26
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı, System.String[]

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada, tamamen yerli ve milli olarak üretimi yapılan yapay kemik greftleri, 58 ülkeye ihraç ediliyor.

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada, tamamen yerli ve milli olarak üretimi yapılan yapay kemik greftleri, 58 ülkeye ihraç ediliyor. Üniversite- sanayi iş birliğiyle üretilen sentetik kemik greftlerinin, hastaların tedavisinde iyileşme süresini hızlandırdığı ve cerrahi müdahale süresini kısalttığı belirtiliyor.

Kemikte yapılan cerrahi operasyonda eskiden kullanılan metal implantların yerini, farklı formlarda üretilebilen sentetik kemik greftleri almaya başladı. Kemik cerrahisinde çok önemli yere sahip olan sentetik kemik greftleri, kemiğin kendini iyileştirmesinin ardından vücuda negatif etki bırakmadan ve ikinci ameliyata gerek kalmadan yok oluyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, üniversite- sanayi iş birliğiyle tıbbi cihaz üretiminde faaliyet gösteren fabrikada, tamamen yerli ve milli olarak özel steril odalarda üretimi yapılan beta trikalsiyum fosfat temelli sentetik kemik greftleri, diş macunu kıvamından plastik şerit formuna kadar farklı çeşitlerde 58 ülkeye ihraç ediliyor.

'DÜNYADA YENİ UYGULAMA'Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, üretimi yapılan yapay kemik greftlerinin, iyileşme süresini hızlandırarak, cerrahi müdahale süresini kısalttığını söyledi. Temiz, "Yapay kemik greftlerine biz cerrahların ihtiyacı vardı. Ameliyatlarda, özellikle travmalarda belirli omurga segmentlerini sağlamlığını artırmak için kemikleştirerek dondurmak isteriz. Bunu yapmanın yolu hastanın kendi kemik greftini almaktır ama bu çoğu kez yetersiz kalır. Ayrıca hastanın kendi kemiğini aldığımız bölgede ağrılar ve konforsuzluk ortaya çıkar. Bunun için yapay kemik greftleri üretildi. Bu, dünyada da yeni bir uygulama. Burada istediğimiz büyüklükte, diş macunu kıvamında, şerit, granür ve bloklar şeklinde hem iyileşmeyi hızlandıracak hem de cerrahilerin süresini kısaltacak çeşitli ürünler geliştirdik. Bildiğim bu kadar çeşitli ürün üretimi yapabilen Türkiye'deki tek fabrikayız. Dünyada benzer 3- 4 fabrika var. Gururla söylemek gerek. Tamamen yerli ve millidir" diye konuştu.58 ÜLKEYE İHRACATFabrikanın yapay kemik greftlerinin Ar-Ge sorumlusu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Karaman ise üretimi yapılan kemik greftlerini 58 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti. Yerli teknoloji ile üretim yapıldığına dikkat çeken Karaman, "Sentetik kemik greftleri, kıkırdak greftleri ve kemik çimentosu üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Üniversite- sanayi iş birliğiyle başlayan, uzun dönemli bir Ar-Ge ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda iç ve dış pazara ihraç ettiğimiz kemik greftlerini üretebilir hale geldik. Bu anlamda 58 ülkeye ihracını gerçekleştirmekteyiz. Bu oran artarak devam ediyor. Önemli bayiliklerimiz oluştu. Bu da bizlere ürünlerimizin kalite ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu geri dönüşler aldığını göstermektedir. Üretimlerimizi yerli teknoloji ile tüm Ar-Ge süreçlerini burada gerçekleştiriyoruz" dedi.Türkiye'de bu alandaki ilk yerli ürünlerin yaklaşık 5 yıl önce çıkmaya başladığını ve bu ürünlerin o dönemde ithal edildiğini kaydeden Karaman, "Artık ithal ürünlerin önü oldukça kesilmiş durumda. Yerli üretim gerçekleştirilebiliyoruz ve biz de bu yerli üretimde önemli bir ivme yakaladık. Yerli üretimin olmadığı dönemlerde yaklaşık 1100 dolar seviyesinde ürünün ithalatı gerçekleştiriliyordu. Şu anda ise 900 lira civarında. Firmalar direkt bu ürünleri bin- 1200 dolara alıyorken, yerli teknolojiyle birlikte maliyetinin oldukça düştüğünü görmekteyiz" diye konuştu.

Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı

Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayeti Yargıtay'a taşındı Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim İzmir'de aracını satmak isteyen 30 kişi aynı yöntemle kandırıldı! Önce yemek yediler, sonra senet imzaladılar Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor         
11:15
Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
10:34
Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı         
10:28
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Boşuna Barcelona, Real Madrid olunmuyor Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Boşuna Barcelona, Real Madrid olunmuyor         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei