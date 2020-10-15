Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı - Son Dakika

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada, tamamen yerli ve milli olarak üretimi yapılan yapay kemik greftleri, 58 ülkeye ihraç ediliyor. Üniversite- sanayi iş birliğiyle üretilen sentetik kemik greftlerinin, hastaların tedavisinde iyileşme süresini hızlandırdığı ve cerrahi müdahale süresini kısalttığı belirtiliyor.

Kemikte yapılan cerrahi operasyonda eskiden kullanılan metal implantların yerini, farklı formlarda üretilebilen sentetik kemik greftleri almaya başladı. Kemik cerrahisinde çok önemli yere sahip olan sentetik kemik greftleri, kemiğin kendini iyileştirmesinin ardından vücuda negatif etki bırakmadan ve ikinci ameliyata gerek kalmadan yok oluyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, üniversite- sanayi iş birliğiyle tıbbi cihaz üretiminde faaliyet gösteren fabrikada, tamamen yerli ve milli olarak özel steril odalarda üretimi yapılan beta trikalsiyum fosfat temelli sentetik kemik greftleri, diş macunu kıvamından plastik şerit formuna kadar farklı çeşitlerde 58 ülkeye ihraç ediliyor.