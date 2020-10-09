Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım... - Son Dakika

Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...

09.10.2020 13:04

Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım dilekçeleri Azerbaycan Büyükelçiliğe ulaştı Manisa'da düzenlenen dilekçe kampanyasına gençler kadar yaşlılar da yoğun ilgi göstererek kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdi...

Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek

Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım dilekçeleri Azerbaycan Büyükelçiliğe ulaştı

Manisa'da düzenlenen dilekçe kampanyasına gençler kadar yaşlılar da yoğun ilgi göstererek kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdi

Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi Elçin Allahverdiyev:

"Azerbaycan ordusu kendi imkanlarıyla topraklarımız azad olunması uğrunda çabalarını harcıyor ve ilerliyor başarılı bir şekilde"

"Azerbaycan bunu kendi imkanları ile halledecek durumdadır ve Azerbaycan halkının hepsi Azerbaycan ordusun arkasındadır. Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum"

MANİSA - Manisa'da 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın gönüllü olarak Azerbaycan ordusuna katılmak için verdikleri dilekçeler Azerbaycan Büyükelçiliğine ulaştı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Manisa Merkez ve Yunusemre'ye bağlı Yuntdağı Mahallelerinden her kesimden insanın bulunduğu gönüllüler tarafından Azerbaycan ordusuna katılmak için verilen dilekçeler Refik Baysal tarafından Azerbaycan Büyükelçiliğine teslim edildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının ardından Manisa'da vatandaşlar Azerbaycan için tek yürek oldu. Pandemi tedbirleri kapsamında toplu olarak bir organizasyon düzenlenmeden belirlenen kahvehane noktalarına giderek dilekçelerini teslim gençlere yaşlılar da katıldı.

Kahvehanede dilekçelerini teslim eden vatandaşlara hitaben telefonla konuşan Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi Elçin Allahverdiyev Azerbaycan Ordusunun bu muharebeden gönüllülere ihtiyaç kalmadan başarıya ulaşacağını ifade ederek gösterilen yakın ilgi ve kardeşlik nedeniyle teşekkür etti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye teşekkür

Allahverdiyev Şöyle konuştu: "Bu ağır günlerde zor günlerimizde bizler ile olduğunuz için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Ermenistan'ın Azerbaycan'a devam eden son yaklaşık otuz yıldaki işgali Azerbaycan halkının sabrını taşırmıştır. Son olarak da geçen haftanın pazar günü Ermenistan kuvvetleri tarafından sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırı Azerbaycan askerinin karşı taarruzu ile sonuçlanmıştır ve kahraman askerlerimiz şu aşamada Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerinin yerleşim birimlerine açtığı ağır ateş sonucu topraklarımızın azad olunması yolunda savaşa başlamıştır. Son 8 gün içerisinde Azerbaycan askerleri 24 köy birkaç yaşayış bölgesi ve bir şehrin azad olmasını gerçekleştirmiştir. Bu sürede hep yanımızda Türkiye'deki kardeşlerimizi gördük ve sağ olsunlar her gün arayıp desteklerini söylüyorlar. Azerbaycan için canlarından geçmek için hazır olduklarını söylüyorlar. Her türlü destek için bizim yanımızda olduklarını bildiriyorlar. Sizlerin bizlere arka durmanız Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğinin sözde değil gerçekte de nasıl olduğunu gösteriyor. Sizlere bize vermek istediğiniz bu destekten dolayı büyükelçiliğimiz ve Azerbaycan halkı adına çok teşekkür ediyorum. Refik Bey, Azerbaycan'ın bu haklı davasında kendinizi asker olarak yazdırmak istediğinizi bildirdi. Şu aşamada bildireyim ki Azerbaycan ordusu kendi imkanlarıyla topraklarımız azad olunması uğrunda çabalarını harcıyor ve ilerliyor başarılı bir şekilde. Azerbaycan dışından asker almak söz konusu değil inşallah da olamayacaktır. Ama biz gene de gelen başvuruları geri çevirmiyoruz alıyoruz ama öncede söylemiştim Azerbaycan bunu kendi imkanları ile halledecek durumdadır ve Azerbaycan halkının hepsi Azerbaycan ordusun arkasındadır. Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum."

"81 yaşındayım ama isterlerse savaşmaya hazırım"

Yuntdağı sakinlerinden biri olan ve Azerbaycan ordusuna katılmak için dilekçe veren 81 yaşındaki Hacı Hakkı Acarkan, "Biz Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olarak her zaman yanındayız. Onlar bizim kardeşlerimiz kesinlikle bu savaştan başarılı çınlamalarını yürekten destekliyoruz. Allah'ın izni ile bu olacakta hem de olmalı da. Bilmiyorum ben 81 yaşındayım ama isterlerse bugün Azerbaycan için savaşa hazırım." dedi.

Mahalle sakini Cemalettin Keklikkaya, "Tüm köy halkımız Azerbaycan'ın yanındayız. Biz tek millet çift devlet ve tek din din kardeşlerimizin yanındayız aynı zamanda. Canı gönülden destekliyoruz gerekirse hep beraber Azerbaycan'a gidip Azerbaycan ordusuna katılmak istiyoruz. Onlara bu şekilde destek olmak istiyoruz. ve onlara sadece biz değil tüm dünyanın da Azerbaycan'ın haklı davasında arkasında olduğuna inanıyorum. Azerbaycan'ın kendi toprakları işgal edilmiştir. Bu haksızlığa dur demek için dilekçe veriyoruz, elimizden bu geliyor bunu yapıyoruz ama bizi askere alırlarsa askere de gideriz" diye konuştu.

Mahalle gençlerinden Samet Acarkan da şunları söyledi: "Azerbaycan için buradayız, Azerbaycan ordusunun ve halkının arkasındayız. Karabağ bizim toprağımızda sayılır onların toprağıdır. Onlara destek için geldik 7'den 70'e malımız kendimizi, hepimiz Azerbaycan'ın arkasındayız" dedi.

Cihannüma Manisa İl Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu da, "Ermenistan'ın haksız işgaline karşı Azerbaycan ordusun başlattığı operasyonu Manisa halkı ve Türki'ye halkı olarak gönülden destekliyoruz. Hep beraber 7'den yetmişe gencimizle yaşlımızla Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu kardeş Azerbaycan'ın bütün zamanlarda bizim yanımızda olduğu gibi bizlerde gerek Azerbaycan'ın gerekse bütün mazlumların yanında olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Hep beraber Azerbaycan ordusunda gerek duyulursa gönüllü askerlik yapamaya hazır olduğumuzu buradan bildiriyor ve Azerbaycan'a selam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Varımızla, yoğumuzla Azerbaycan'ın yanındayız"

Toplanan yüzlerce dilekçeyi Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine ulaştıran Refik Aslan ise şunları söyledi: "Bu gün burada dilekçelerimizi toparladık. Birazdan büyükelçiliğe dilekçelerimizi iletmek maksadıyla yola çıkacağız. Biraz öncede büyükelçiliğimizden gerçekleştirilen aramayla Azerbaycan'ın tek başına Ermenistan'a ve arkasında ki güçlere yetebileceğini ve gerek olmadığını iletseler de biz her zaman varımızla yoğumuzla canımızla Azerbaycan halkının ve ordusunun yanındayız ve bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz.

Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım...

Azerbaycan, Yuntdağı, Manisa, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek- Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım... - Son Dakika

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