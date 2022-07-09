Manisa'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu - Son Dakika
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Manisa'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

09.07.2022 11:36

MANİSA'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kesim yerlerine akın etti.

MANİSA'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kesim yerlerine akın etti. Kurban keserken kendisini yaralayanlar, hastaneleri doldurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını görevlilere kestirirken, bazıları ise bıçakla kendilerini yaraladı. Genellikle kurban kesim yerlerinin tercih edildiği görüldü. Manisa Şehir Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi olmak üzere il genelindeki hastaneler, acemi kasaplarla doldu. Yaralılar, müdahalelerin ardından taburcu edildi. Sol elini kesen acemi kasaplardan Hayri Savaşçı, "Hayvanı keserken bıçağı elimden kaçırdım, Deriyi yüzeysel olarak kestim. Şu an iyiyim" dedi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu - Son Dakika

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