Manisa'dan Ağrı'ya Sıcak El Emeği

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

PKK'lı Teröristler, Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığını Kazanan AK Partili Taşdemir'i Ölümle Tehdit Etti

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti