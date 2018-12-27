Manisa'dan Ağrı'ya Sıcak El Emeği
1 saat önce
Manisalı öğrenciler Aileleriyle birlikte ördükleri kazak, atkı ve bereler Ağrı'daki öğrencileri ısıttı.
Manisalı öğrenciler Aileleriyle birlikte ördükleri kazak, atkı ve bereler Ağrı
'daki öğrencileri ısıttı.
Manisa Soma Zübeyde Hanım
İlkokulu öğrencileri aileleriyle birlikte ördükleri atkı, bere ve kazakları Ağrı Hamur
Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler. Öğrenciler ayrıca kendi imkanlarıyla aldıkları kitap, defter ve kırtasiye malzemelerini deYatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler. El emeği göz nuru atkılar, bereler ve kazakların içine ayrıca güzel notlar bırakan öğrenciler duygusal anlar yaşattı.
Konu ile ilgili açıklamalar bulunan Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cengiz Daşdemir
; "Okulumuza Gönderdikleri giysiler öğrencilerimizi bu kış günlerin, soğuğunda ısıttı hele hele o güzel duygusal notlar ise öğrenciler arasında ayrıca bir bağ oluşturdu. Bu kardeşlik elinin uzatılmasına vesile olan okulumuz öğretmeni Begüm Dinç'e teşekkür ederiz. Ayrıca Manisa Soma Zübeyde Hanım İlkokulu o yüreği güzel öğretmen, öğrenci ve ailelerine Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu olarak çok çok teşekkür ederiz" dedi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:27 Kaynak: İHA
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