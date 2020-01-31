Manisa'dan deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'dan deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım - Son Dakika

Manisa'dan deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım

6 saat önce

Manisa ile ilçelerinde hazırlanan yardım paketleri ve battaniyeler, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Manisa'dan deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya yardım, System.String[]

Manisa ile ilçelerinde hazırlanan yardım paketleri ve battaniyeler, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi iştiraki olan şirketler, Elazığ ve Malatyalı depremzedelere bin battaniye desteğinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Cengiz Ergün, geçici olarak çadırlarda kalan depremzedelerin ihtiyaçlarının başında battaniyenin geldiğini, belediye iştiraki olan 3 şirketin böyle bir yardımda bulunduğunu belirtti.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası tarafından battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, kuru gıda ve giyim eşyalarının yer aldığı paketler, bölgedeki AFAD koordinasyon merkezine gönderildi.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem yaptığı açıklamada, bölgedeki depremin herkesi üzdüğünü, bölgeden talep gelmesi halinde desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Turgutlu ilçesinde de belediyenin ve kaymakamlığın öncülüğünde başlatılan, "Turgutlu Elazığ'a Yardım Elini Uzatıyor" kampanyasında toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Belediye başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 saat gibi kısa bir sürede 2 tır yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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