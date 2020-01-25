Manisa'dan depremin yaşandığı Elazığ'a battaniye ve yatak desteği - Son Dakika
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Manisa'dan depremin yaşandığı Elazığ'a battaniye ve yatak desteği

6 saat önce

Manisa Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye battaniye ve katlanabilir yatak sevk edildiğini bildirdi.

Manisa'dan depremin yaşandığı Elazığ'a battaniye ve yatak desteği, System.String[]

Manisa Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye battaniye ve katlanabilir yatak sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem bölgesine 4 bin 680 su geçirmez battaniye, bin 320 katlanabilir yatak sevki gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgeye Manisa'dan ulaştırılmak istenen yardımların "0 312 258 23 23" numaralı telefon aracılığıyla AFAD koordinesinde gönderilmesinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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