Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi - Son Dakika
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Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi

10.06.2022 16:54
Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, ulusal ve uluslararası oluşabilecek felaketlere müdahale edebilmek amacıyla bünyesinde oluşturduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi eğitimlere başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, ulusal ve uluslararası oluşabilecek felaketlere müdahale edebilmek amacıyla bünyesinde oluşturduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi eğitimlere başladı.

Manisalıların mal ve can güvenliği için 7/24 görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ulusal ve uluslararası oluşabilecek felaketlere müdahale edebilmek amacıyla bünyesindeki itfaiyecilerden oluşturduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibine eğitim faaliyetleri düzenliyor. İnsarag standartlarında yapılan eğitim, Manisa AFAD eğitmenlerinden Murat Senger eğitmenliğinde gerçekleştirildi. 8 gün süren eğitimin ardından hem yazılı hem de uygulamalı sınavı, arama kurtarma eğitimine katılan tüm personeller başarı ile tamamladı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 50 kişilik ekibin başarı ile geçtikleri eğitimin ardından insarag standartlarına göre hafif arama kurtarmacı olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Önümüzdeki haftalarda eğitimlerimiz devam edecek. Gerçekleştirilecek ikinci aşama eğitimlerin ardından ekibimiz orta düzey arama kurtarma personeli olmaya hak kazanacaklar. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Manisa AFAD'a ve AFAD İl Müdürü Güray Karakaya'ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi
Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi
Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi
Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'dan dünya standartlarına uygun arama kurtarma ekibi - Son Dakika

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