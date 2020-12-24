Manisa'dan dünyaya, geliştirdikleri bilgisayar oyunlarını satıyorlar - Son Dakika

MANİSA'da, KOSGEB'den aldıkları destekle TEKNOKENT'te şirket kuran girişimciler Tolga Karanlıkoğlu (41) ve Erhan Şahin (30), yaptıkları mobil oyunları dünyaya satıyor. Oyunları ABD ve İngiltere gibi ülkelerden de talep gören, Çinli firmalara da oyun satan ikili, 2025 yılında 100 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Bilgisayar mühendisi Tolga Karanlıkoğlu ve Erhan Şahin, iki yıldır ortak yönettikleri yazılım şirketi ardından son 6 aydır mobil oyun sektörüne girdi. KOSGEB'den aldıkları destekle TEKNOKENT'te ofis açan Karanlıkoğlu ve Şahin, kurdukları şirketle dünya oyun piyasasına girdi. Kısa süre içerisinde dünyanın her yerinde oynanan 'Samu' ve 'Taptap Jump' isimli oyunları üreten iki girişimci, Çinli firmalara da oyun satıyor. Dünya markası olma yolunda ilerlediklerini kaydeden evli ve 4 çocuk babası Tolga Karanlıkoğlu, "2004 yılında bilgisayar mühendisi oldum. Daha sonra Türkiye'deki önemli firmalarda yazılım uzmanlığı ve bilgi işlem müdürlüğü yaptım. Ardından kendi yazılım şirketimi kurdum. Büyük firmalara önemli işler yaptık. Sonunda ülkemize daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken, ülkeye yurt dışından dolar getirme potansiyeli olan oyun sektörüne girmeye karar verdim. Erhan Bey ile ortak olduk. Güçlerimizi birleştirdik. Hedefimiz, TEKNOKENT'te sınırlı ve mütevazi bir sermaye ile başladığımız bir işi bir dünya markası yaparak, ülkemize çok büyük paralar getirmek" diye konuştu.

'HEDEFLERİ 100 MİLYON DOLARLIK CİROYA ULAŞMAK'İşe kendi oyunlarını üreterek başladıklarını dile getiren Erhan Şahin, "İki ortak olarak iki yıldır yazılım şirketi yönetiyoruz. Son 1 senelik zaman diliminde mobil oyunlarda ivme çok yükseldi. Mobil oyunlardaki dünya çapındaki trend çok değişkenlik gösterdi ve mevcutta iş potansiyellerinin önü açıldı. Biz de hem daha fazla insana nasıl iş kapısı hem de sosyal alan oluştururuz düşüncesiyle bu iş içerisine girdik. Son 6 ay içerisinde tam zamanlı olarak mobil oyun sektöründe hizmet veriyoruz. Bu işe kendi oyunlarımızı yaparak giriştik. Samu ve Taptap Jump oyunlarını çıkardık. Google Play ve App Store'ye attık. Mevcutta dünyanın dört bir yanında ABD ve İngiltere gibi birçok ülkede oyunumuz indiriliyor. Bu oyunumuz platform oyunuydu. Daha sonra trendlerin basit oyunlarda olduğunu anladık, bu nedenle basit oyunlar kategorisine yöneldik. Taptap Jump oyunumuzu android markete App Store ve Çin pazarına girmek için buradaki bir şirkete ekledik. Dünyanın dört bir yanındaki oyun yayıncıları ile iletişime geçerek, onlara oyun yapmaya başladık. Şu an Çinli bir firmaya oyun yapıyoruz. Aynı zamanda Güney Koreli bir firma ile de görüşmeler yapıyoruz. Anlaşmamız durumunda onlarla da çalışmaya devam edeceğiz. Kendi oyunlarımızı kendi ülkemizde kendi çalışanlarımızla üretip, Türkiye'nin gücüyle dünyaya pazarlamak istiyoruz. Hedefimiz 2025 yılında 100 milyon dolarlık ciroyua ulaşmak" dedi.