Manisa'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Manisa'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Manisa'da sivil toplum kuruluşları, bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında Manisa Adalet Sarayına önünde basın açıklaması yaparak suç duyurusunda bulundu.

Manisa'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

Manisa'da sivil toplum kuruluşları, bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında Manisa Adalet Sarayına önünde basın açıklaması yaparak suç duyurusunda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplerle ilgili olarak "İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" şeklinde ifadeler kullanan Yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu öncesinde Manisa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Manisa Eğitime Destek Platformu Başkanı ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, "Bugün burada komplo teorisyeni sözde gazeteci Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında içerisinde barındırdığı İslam düşmanlığını İmam Hatipler üzerinden dile getirmesini kınamak ve tek gayesi Vatan'a, Millete hizmet etmek olan, devletimizin en güzide eğitim kurumları arasında yer alan İmam Hatiplere, mezun ve mensuplarına yönelttiği haksız ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık. 3 Mart 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. Maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim sisteminde özgün tasarımlarıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören İmam Hatip Okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftara ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'i şiddetle kınıyoruz. 28 Şubat zihniyetindeki bu faşist düşüncelere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizi ve tüm bu iftiralara hakaretlere karşı tepkisiz kalmayacağımızı belirtiyoruz. İmam Hatip Mezunları ve Mensupları yıllardır ülkemizin milli ve manevi anlamda kalkınması adına gerek kamu alanında gerek akademide gerekse özel sektörde önemli vazifeler üstlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten İmam Hatip Okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diye konuştu.

Açıklamaya Eğitime Destek Platformu, Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, İHH, Büro Memur-Sen İmam Hatipliler Spor Kulübü, MİSDER, Cihannüma, Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, ÖNDER, İrfan Derneği, HUDER, Evrensel Hafızlar Derneği temsilcileri katıldı. - MANİSA

Erol Mütercimler, Adalet, Manisa, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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