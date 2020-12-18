Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik - Son Dakika

Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik

18.12.2020 11:30

Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından örülen atkı, bere ve eldivenlerden oluşan 78 koli Hakkari'deki ihtiyaç sahipleri üşümesin diye yola çıktı 'İlmek ilmek iyilik' projesi kapsamında hazırlanan yardım paketleri Manisa'nın kardeş...

Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından örülen atkı, bere ve eldivenlerden oluşan 78 koli Hakkari'deki ihtiyaç sahipleri üşümesin diye yola çıktı

'İlmek ilmek iyilik' projesi kapsamında hazırlanan yardım paketleri Manisa'nın kardeş il olarak belirlediği Hakkari'ye gönderildi

MANİSA - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahibi aileler ve çocukların atkı, bere ve eldiven ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "İlmek ilmek iyilik" projesi kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından örülen atkı, bere ve eldivenlerden oluşan 78 koli Hakkari'deki çocuklar üşümesin iye yola çıktı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından 'İlmek ilmek iyilik' projesi kapsamında Manisalı kadınların ördüğü bere, eldiven ve atkılardan oluşan 78 koli yardım paketi Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Gençlik Merkezinden Manisa'nın kardeş şehir olarak seçtiği Hakkari'ye çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Anlamlı bir gündeyiz. İlmek ilmek iyilik projemizin sonuna geldik. Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kollarımız, Türkiye Diyanet Vakfımızca Manisa'nın kardeş şehri olarak belirlenen Hakkari'ye ulaştırılmak üzere atkı, bere ve eldiven hazırladılar. Bunun yanında çocuk ve bebek malzemeleri hazırladılar. Tam 4 bin 530 malzeme daha fazlası da var. 5 bin sayısını geçtik. Din görevlilerimizin, müftülüklerimizin katkısıyla ve Kadın Kollarımızın organizasyonuyla, hayırsever Manisalıların hayırsever kadınların kalbi iyilik için atan herkesin katkılarıyla birkaç hafta içinde hazırlandı ve yarın inşallah kargoya vereceğiz. Hakkari İl Müftülüğü ile temas halindeyiz. Oradaki ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Bizler havaların iyice soğuduğu bu günlerde atkıları bereleri bir kardeşlik köprüsü olarak Hakkari'deki yoksul vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Cenabı Allah hayırsever Manisa'mızdan razı olsun. İyilikleri güzellikleri çoğaltmayı nasip etsin. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla başta hayır hizmetleri olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı gönlü iyilik için atan tüm kadınları bu çalışmalara katkı sunmaya davet ediyoruz. Burası Manisa'mızın kalbi olan bir mekan olarak gün yüzüne çıktı. Hamdolsun pandemi sürecine rağmen gerekli tedbirleri alarak hayri hizmetlere manevi destek hizmetlerine müftülüğümüzün de katkılarıyla hoca hanımların katkılarıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz süreçte kadın kollarımız bir hatim kampanyası başlattı pandemi sürecinde hayatını kaybedenler için onun da duasını yapacağız. Onun dışında yoksul vatandaşlarımız için bir takım organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. Sadece kardeş ilimiz Hakkari'ye yönelik değil, inşallah önümüzdeki hafta içinde çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın yetim projesini gerçekleştireceğiz. İmam arkadaşlarımızın belirlediği yetimler tespit edilecek ve onlara hem maddi anlamda hem de manevi anlamda yetim ailelerine destek sunmuş olacağız. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Manisa'da ciddi anlamda pandemi sürecinden etkilenen esnafımız var. Manisa'da faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizler de üzerimize düşen görevi yapacağız ve bu zor süreçte ekonomik sıkıntıya maruz kalmış başta esnaflarımız olmak üzere bir organizasyon yapacağız. İnşallah bu iyilik çalışmalarını hep beraber çoğaltmaya çalışacağız. Biz hedef olarak 4 bin 530 demiştik. 45 Manisa'nın plakası, 30 da Hakkari'nin plakası. Ama bu hedefi geçtik. 78 koliyi göndermiş olacağız" dedi.

El emeği göz nuru

Kampanya organizasyonunun başında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz, "İlmek ilmek iyilik projesi vakfımızın bu ayki projesiydi. Manisa'nın değerli kadınlarından, ilçelerimizden, müftülüklerimizden bu şekilde ilmek ilmek iyilik projesine destek geldi. Satın alınan da oldu. El emekleri de çok kadınlarımızın kendi göz nurlarıyla ördükleri eldiven, atkı ve bereler de var. El emeği göz nuru ürünler paketlendi" diye konuştu.

Hazırlanan 78 kolinin yarın kargo yolu ile Hakkari İl Müftülüğüne gönderileceği ve oradan da ihtiyaç sahiplerine dağıtımının gerçekleştirileceği bildirildi.

Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik
Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik
Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik
Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik
Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik
Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik
Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik

Türkiye, Hakkari, Manisa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'dan Hakkari'ye ilmek ilmek iyilik - Son Dakika


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