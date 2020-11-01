İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi - Son Dakika

İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi

01.11.2020 18:05

Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşların topladığı 2 bin battaniye depremden etkilenenler için İzmir'e gönderildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşların topladığı 2 bin battaniye depremden etkilenenler için İzmir'e gönderildi.

Demirci Belediyesi koordinesinde yapılan kampanya kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşların kullanması için battaniye tedarik edildi.

Battaniyenin yanı sıra vatandaşların bağışladığı kamp sandalyesi, maske ve oyuncaklar da İzmir'deki çadır kentlere gönderilmek üzere görevlilere teslim edildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, devletin İzmir'de tüm gücüyle depremin yaralarını sarmak için çalıştığını belirterek, "Gün, bir ve beraber olma günü. Bizler de oradaki vatandaşlarımıza destek için battaniye kampanyası yaptık. Kadirşinas Demirci yine birlik ve beraberliğini gösterdi. Birlik ve beraberlik içinde bugünleri atlatacağız." dedi.

İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi
İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi
İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi
İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi

Demirci, Deprem, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında gol attı Beşiktaş, gole çok yaklaştı! Sert şutta top direğin dibinden dışarı çıktı Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok
Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi Enkaz altında kalan 27 yaşındaki Beril'den acı haber geldi         
18:39
Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi         
18:10
Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti         
17:55
HSK'dan İzmir kararı! 15 gün boyunca sadece acil dosyalara bakılacak HSK'dan İzmir kararı! 15 gün boyunca sadece acil dosyalara bakılacak         
17:35
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek         
14:32
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 19:20:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'e 2 bin battaniye gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei