Manisa'dan Samsun'a bin kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika

MANİSA'da bisiklet grubu üyesi 10 bisikletçi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna coşku katmak ve gençlere bisiklet sporunu sevdirmek amacıyla Samsun'a yola çıktı. Bisikletçiler, Manisa Garnizon Şehitliği'nden aldıkları toprağı ve yanlarında taşıdıkları Türk bayrağını bin kilometrelik etabın ardından Samsun'a ulaştıracak.

Manisa Gökdoğanlar Bisiklet Grubu üyeleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna coşku katmak ve gençlere bisiklet sporunu sevdirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Grup üyesi 10 bisiklet sporcusu Manisa Valiliği önünden yola çıkarak, bin kilometre pedal çevirdikten sonra Samsun'a ulaşacak. Manisa Garnizon Şehitliği'nden götürdükleri toprağı Samsun Garnizon Şehitliği'ne teslim etmeyi planlayan grup üyeleri, yanlarında götürdükleri Türk bayrağını ise Atakum Belediye Başkanına teslim edecek.Bisiklet grubu sözcüsü Barış Kılavuz, yola çıkmadan önce şiir okudu. Tura uzun süredir hazırlandıklarını kaydeden Kılavuz, "Gökdoğanlar Bisiklet Grubu olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün azmini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlığını örnek alarak Manisa'dan Samsun'a bin kilometre pedal çevireceğiz. Amacımız Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak, gençlere sporu ve bisikleti sevdirmektir" diye konuştu. Konuşmanın ardından grup üyeleri Samsun'a varmak üzere pedal çevirdi.