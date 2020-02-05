Manisa'dan stat çıkarması

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve kentin ilçe belediye başkanları, başkent Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Manisa heyeti, kentteki spor tesisi yatırımlarıyla ilgili istişare toplantısında yeni stat projesini de Bakan Kasapoğlu'na sundu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'nın projeleriyle yakından ilgilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha önce kente Tevfik Lav Tesisleri, Fikri Bayrıl Tesisleri, Mümin Özkasap Stadı gibi spor tesislerini kazandırmıştı.