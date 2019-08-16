Son Dakika Haberleri: Manisa'dan Suriyeli miniklere mesir macunu
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Manisa'dan Suriyeli miniklere mesir macunu

1 saat önce

Anda Kardeşe Vefa Derneği, El-Bab ve Afrin bölgesindeki yetim çocukları mesir macunu ile sevindirdi.

Manisa'dan Suriyeli miniklere mesir macunu, System.String[]
Anda Kardeşe Vefa Derneği, El-Bab ve Afrin bölgesindeki yetim çocukları mesir macunu ile sevindirdi.

Anda Kardeşe Vefa Derneği, kendi bünyesindeki El- Bab, Kabbasin Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi ve Afrin Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi'nde kalan 492 yetim çocuğa mesir macunu ikram etti. Kurban Bayramı vesilesiyle minik çocuklara insani yardım malzemeleri götüren gönüllüler, ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan, bölgede faaliyetlerini sürdüren Anda Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri, minik çocuklara mesir macunu dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilcisi Yavuz Temel, sadece Suriye'de değil mazlumun olduğu her yere Türk'ün vefalı elini uzatma gayretinde olduklarını söyledi. - MANİSA
Manisa, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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