Manisa'dan yaş sebze ihracatı 600 milyon dolara ulaştı

Manisa'da hasadına başlanan çekirdeksiz Sultani üzümler ihracat tırlarına yüklenerek Alaşehir İlçe Gümrük Müdürlüğünden çıkış yaptı. 10 yıl önce 200 milyon dolarlık ihracat yapılırken 2020 yılında 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde 2021 yılı ihracat sezonu başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 5 Ağustos tarihinde kesimine, 6 Ağustos 2021 günü ihracatına izin verilen Sultani üzümde ilk ihracat tırları yola çıktı. İhracatta ilk hasadın yapıldığı Alaşehir ve çevresinde üzümler bağlardan özenle kesilip, işletmelerde paketlendikten sonra tırlara yüklenerek, yola çıktı. Üzüm yüklenen 70 tır Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya gönderildi. Geçtiğimiz yıl 172 bin 600 ton sofralık çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatı yapılırken, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 17 bin 619 tır ihracat için çıkış aldı. Öte yandan sadece Alaşehir'den 86 değişik ülkeye 332 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılırken, yapılan ihracatla yaklaşık 600 milyon dolarlık gelir elde edildi. Bu yıl 250 bin ton taze üzüm ihracatı hedeflenirken, yıllık bazda ihracat gelirinin de artması bekleniyor.

Öte yandan, Alaşehir Gümrük Müdürlüğüne gelen Alaşehir Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Ayhan, Alaşehir Gümrük Müdürü Mehmet Uğurlu ve ihracatçılar ihracat tırlarında incelemelerde bulundu.

İlk tırın kapaklarını mühürleyen Alaşehir Gümrük Müdürü Mehmet Uğurlu, "Ülkemizin önemli ihracat kalemlerinden birisi olan Sultani çekirdeksiz üzümün 2021 yılı hasat sezonunda ihracatına başlamış bulunuyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için büyük bir gelir kaynağı olan üzüm ihracatımızın en hızlı bir şekilde ihracatının yapılması, dış ticaret erbabımıza daha iyi hizmet verebilmek için, organizasyon yapımızı, çalışma saatlerimizi ve bütün alt yapımızı buna göre düzenledik. Bu hasat sezonunun, milletimize, çiftçimize, ülkemize, dış ticaret erbabımıza hayırlı, uğurlu bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Hedefimiz 250 bin ton yaş üzüm ihracatı yapmak"

Yurt dışına yola çıkan ilk tırların uğurlanması töreninde konuşan Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, "Bölgemizin en önemli ihracat ürünü olan ve kuru üzüm üreticilerimizin de kazancına değer katan sofralık Sultaniye üzüm ihracatına başlıyoruz. Bugün ilk tırlarımızı yurt dışına gönderiyoruz. Alaşehir ilçesi ülkemizin en önemli yaş meyve ve sebze ihracat noktalarından bir tanesi. Bu bölgede bulunan bütün yaş meyve ve sebze ihracatçıları ve gıda sektöründeki çalışan firmalarımız özellikle 2006 yılında Borsa Binamız içerisinde faaliyet gösteren Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nü tercih ediyor. Çünkü Alaşehir Gümrük Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve denetmenlerimiz 24 saat aralıksız hizmet veriyor. İhracatta ve bürokraside işlemleri hızlı bir şekilde tamamlayarak, zamandan tasarruf sağlıyorlar. Burada bizim için en önemli konu, ülkemizin dış ticaret açığının kapanması için ihtiyaç duyulan döviz ihtiyacını karşılanmasında bölgemizin aktif olarak yer almasıdır. Bu yıl sultaniye üzümlerimiz geçen yıla oranla rekolte olarak bakıldığında bir miktar eksik. Ancak kalite açısından bakıldığında daha temiz ve daha kaliteli. Bu nedenle ihracatçı firmalarımız ithalatçı ülke standartlarına uygun, temiz ve kaliteli üzüm temininde sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor. Hava koşullarında ciddi bir sorun yaşanmadığı takdirde bu yıl hedefimiz 250 bin ton yaş üzüm ihracatı yapmak" dedi.

10 yıl önce 200 milyon dolar hedefiyle hareket ederken bugün 600 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyleyen Yıldırım, "10 Yıl önce 200 milyon dolar hedef koymuştuk, bu gün 600 milyon dolara kadar yaklaştık. Şu anda bu gün itibariyle ilk gün 70 tır ihracat çıkışı aldı. Geçen yıl 172 bin ton üzüm ihracatı yapmıştık. Bu yılki hedefimiz 250 bin ton. İnşallah buna muvaffak olacağız. Hep birlikte gümrük teşkilatımız, ihracatçılarımız, üreticilerimiz ve hava koşulları da bizi desteklediği taktirde bu ihracat rakamının da üzerinde bir rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi. - MANİSA