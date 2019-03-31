Son Dakika Haberleri: Manisa 'Dedelerin Dedesi' Asırlık Çınar da Oyunu Kullandı

Manisa 'Dedelerin Dedesi' Asırlık Çınar da Oyunu Kullandı

40 dakika önce

'Dedelerin dedesi' asırlık çınar da oyunu kullandıManisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 'dedelerin dedesi' olarak anılan ilin en yaşlısı 105 yaşındaki Bektaş Ergül, sandığa giderek oyunu kullandı.

'Dedelerin dedesi' asırlık çınar da oyunu kullandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 'dedelerin dedesi' olarak anılan ilin en yaşlısı 105 yaşındaki Bektaş Ergül, sandığa giderek oyunu kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl birincisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na Manisa'nın en yaşlısı olarak katılan 105 yaşındaki Bektaş Ergül de oy kullandı. Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan, 6 çocuğu, 17 torunu, 29 torun çocuğu ve 13 torununun torunu bulunan 'dedelerin dedesi' namıyla anılan Ergül, Şehit Profesör Doktor İlhan Varank İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Oğlu Ahmet Ali Ergül ve damadı Ali Yavuz ile birlikte okula gelen Ergül, 1039 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere konuşan Ergül, 105 yaşımdayım. 85 yıldır da oy kullanıyorum. Oyum, devletime milletime hayırlı, uğurlu olsun. Kim kazanırsa kazansın, Allah hayırlısını versin dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

Salihli, Manisa, Güncel
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