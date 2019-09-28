Manisa demiri sanata dönüştürdü

Demiri sanata dönüştürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde demirci ustası 45 yaşındaki İbrahim Erkaya, malzemeyi işleyerek adeta birer sanat eserlerine dönüştürüyor. Ortaya çıkan ürünler ilgi çekerken, yoğun talep görüyor.

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde çalışan ferforje demir ustası, evli ve iki çocuk babası İbrahim Erkaya, mesleğini sanatla buluşturdu. Erkaya, demiri işleyerek tank, savaş uçağı, motosiklet ve kılıç gibi birçok araç ile eşyanın minyatürünü yaptı. Yapılan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 50 liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıkan ürünler, satın alındı. Yapıtlarının beğenilmesinden memnun olan Erkaya'nın demirci dükkanı adeta sanat atölyesine dönüştü. Mesleğe 1985 yılında çırak olarak başladığını belirten Erkaya, Demirciliğin basit bir iş olmadığını, farklı eserler yapılabileceğini göstermek istedim. Çok sayıda eser ortaya çıktı. Tank, üzüm, motosiklet ve kılıç gibi birçok minyatür yaptım. Atıl parçalardan kalemlik yaptım. Bazılarını görerek, bazılarını hayal kurarak tasarladım. Hedefim kendimi daha iyi tanıtmak. Ayrıca mesleğe yeni kişiler yetiştirmek. Ama maalesef çırak yok. Yapabildiğim kadar işimi yapacağım dedi. Müşterilerden İsmail Vardaroğlu (48), Bir demir işimiz vardı. Sanayide gezerken, İbrahim kardeşimizi bulduk. Biz kendi işimizi unutup, yaptığı eserlere daldık. Çok güzel eserler var. Ben yaptığı tankı beğendim. Çok hoşuma gitti. Pazarlık yaptık dedi.

Bir diğer müşteri oto tamircisi Burhan Hangi (42), İbrahim arkadaşımızın eserlerinin methini duydum geldim, inceledim. Gerçekten birbirinden harika ve güzel eserler. Ben motosikleti beğendim. Çok beğendim ve satın aldım dedi.