Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Lige deplasmanda İstanbulspor 'u 4-3 yenerek başlayan Manisa, 2. haftadaki Denizlispor müsabakasının ilk antrenmanını Halil Onultmak Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınmanın ardından dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçında 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor 'la karşılaşacak Manisa , bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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