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Manisa deprem anı oto aksesuarcıyla restoranın güvenlik kamerasında
12 dakika önce
Manisa Deprem anı Oto aksesuarcıyla restoranın güvenlik kamerasında.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
Manisa Deprem anı Oto aksesuarcıyla restoranın güvenlik kamerasında
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir