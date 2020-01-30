Manisa deprem bölgesinde gece yağışlı geçti - Son Dakika

Deprem bölgesinde gece yağışlı geçti

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 22 Ocak'ta Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle vatandaşlar dün geceyi de AFAD ve Kızılay'ın yardım çadırlarında geçirdi. Bölgede gece başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Akhisar'da meydana gelen depremlerin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar, dün geceyi de AFAD ve Kızılay'ın yardım çadırlarında geçirdi. Soğuk havaya rağmen çadırlarda yaşayan vatandaşlar, geceyi ise sağanak yağış altında geçirdi. Saat 02.00 sıralarında başlayan sağanak, sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Depremzedeler, çadırlara kurdukları sobalarla ısınmaya çalıştı. Sağanak yağışın yanı sıra artçı sarsıntılar gece boyu devam etti. Bölgede, en ufağı 1.5 şiddetinde en büyüğü 3.9 şiddetinde yaklaşık yüz kadar artçı sarsıntı da meydana geldi. Geceyi artçı sarsıntılar ve yağış altında geçirdiklerini anlatan Mehmet Çoban (45), "Çadırları verdikleri için Allah devletimizden razı olsun. Evimiz, çadırların karşısında olmasına rağmen giremiyoruz. Sabah namazına kalktık ve bir artçı depremle daha karşı karşıya kaldık. 22 Ocak'tan bu yana geceleri çocuklarımla birlikte çadırda geçiriyoruz" dedi. İsmail Ören (72) ise, "Gece hava yağışlıydı. Biz de devletimizin verdiği çadırlarda kaldık. İlçe olarak diken üstündeyiz. Depremler bir an önce son bulursa evlerimize geçmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. Evlerini özlediklerini belirten Atiye Küçük, "Çok şükür depremde can kaybımız olmadı. Evimizi çok özledik ve en kısa sürede evimizde uyumak istiyoruz. Yağışlı bir gecenin sabahına uyandık" şeklinde konuşurken, Hüdayi Küçük ise çadırların içinin sıcak olduğunu söyledi.