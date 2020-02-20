Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika

Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı

7 saat önce

Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)

Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı

Akhisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
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