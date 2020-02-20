Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı - Son Dakika

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Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
7 saat önce
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.
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HABER: Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)
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