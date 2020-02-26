Manisa depremde hasar gören kırkağaç belediye binası taşındı - Son Dakika

Depremde hasar gören Kırkağaç belediye binası taşındı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 2 katlı belediye binasının, geçen 22 Ocak'taki depremde hasar görmesi nedeniyle başlatılan taşınma işlemi tamamlandı.

22 Ocak tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem ve sonrasında yaşanan artçılar nedeniyle Kırkağaç Belediyesi'nin hizmet binasının duvarlarında çatlaklar, kolonlarında da kırılmalar meydana geldi. 1986 yılında hizmete giren Kırkağaç Belediyesi Hizmet Binası'na Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer tarafından 'kullanılamaz' raporu verildi. Bunun üzerine belediye binasının, geçici olarak hizmet vereceği Pazaryeri mevkisindeki iki katlı Belediye Düğün Salonu'na taşınmasına karar verildi. Taşınma işlemi bugün tamamlandı. Kapısına kilit vurulan Kırkağaç belediye hizmet binasının yıkılacağı tarih ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.