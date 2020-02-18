Manisa depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika

Manisa depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı

7 saat önce

MANİSA Depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

MANİSA Depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı

Manisa depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
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