Manisa depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika

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Manisa depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı
7 saat önce
MANİSA Depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
MANİSA Depremde hasar gören metruk bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı
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