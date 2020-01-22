Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi. Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.
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