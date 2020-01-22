Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı! - Son Dakika
Son Dakika Dünya Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı! - Son Dakika Dünya

Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!

22 dakika önce

Manisa'da meydanan gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası İran da sallandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi. Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

MANİSA'DA DA DEPREM OLDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!
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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:14 
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