Manisa depremin ardından akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa depremin ardından akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları... - Son Dakika

Manisa depremin ardından akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları...

6 saat önce

MANİSA Depremin ardından Akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları temizledi.

MANİSA Depremin ardından Akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları temizledi

Manisa depremin ardından akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları...

İtfaiye, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
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