Manisa depremin ardından akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları... - Son Dakika

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Manisa depremin ardından akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları...
6 saat önce
MANİSA Depremin ardından Akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
MANİSA Depremin ardından Akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları temizledi
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