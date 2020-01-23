Manisa depremin merkezüssü musalar köyünden görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa depremin merkezüssü musalar köyünden görüntüler - Son Dakika

Manisa depremin merkezüssü musalar köyünden görüntüler

6 saat önce

Manisa Depremin Merkezüssü Musalar köyünden görüntüler (Gündüz görüntüleri -1)

Manisa Depremin Merkezüssü Musalar köyünden görüntüler (Gündüz görüntüleri -1)

Manisa depremin merkezüssü musalar köyünden görüntüler

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
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