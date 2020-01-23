Manisa depremin merkezüssü musalar köyünden görüntüler - Son Dakika

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Manisa depremin merkezüssü musalar köyünden görüntüler
7 saat önce
Manisa Depremin Merkezüssü Musalar köyünden görüntüler (Gündüz görüntüleri -Tamamı)
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
Manisa Depremin Merkezüssü Musalar köyünden görüntüler (Gündüz görüntüleri -Tamamı)
Son Dakika Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi