Manisa-depremin meydana geldiği karakurt mahallesi havadan görüntülendi - Son Dakika

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Manisa-depremin meydana geldiği karakurt mahallesi havadan görüntülendi
6 saat önce
Manisa-Depremin meydana geldiği Karakurt mahallesi havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:49 Kaynak: DHA
Manisa-Depremin meydana geldiği Karakurt mahallesi havadan görüntülendi
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