Manisa-depremin meydana geldiği karakurt mahallesi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa-depremin meydana geldiği karakurt mahallesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Manisa-depremin meydana geldiği karakurt mahallesi havadan görüntülendi

6 saat önce

Manisa-Depremin meydana geldiği Karakurt mahallesi havadan görüntülendi.

Manisa-Depremin meydana geldiği Karakurt mahallesi havadan görüntülendi

Manisa-depremin meydana geldiği karakurt mahallesi havadan görüntülendi

Karakurt, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:49 Kaynak: DHA
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