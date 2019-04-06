Son Dakika Haberleri: Manisa Devrilen Traktörün Altında Kalarak Öldü

Manisa Devrilen Traktörün Altında Kalarak Öldü

1 saat önce

Devrilen traktörün altında kalarak öldüManisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki İsmail Aydın yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki İsmail Aydın yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörünün kasasına kaya parçaları yükleyen İsmail Aydın, toprak yolda yokuştan çıkarken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Geriye kayan, ardından önü havaya kalkan traktör, devrildi. Traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Aydın öldü. Aydın'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:38 Kaynak: DHA

Kula, İsmail Aydın, Aydın, Güncel
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