Manisa Devrilen Traktörün Altında Kalarak Öldü
1 saat önce
Devrilen traktörün altında kalarak öldüManisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki İsmail Aydın yaşamını yitirdi.
Devrilen traktörün altında kalarak öldü Manisa
'nın Kula
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki İsmail Aydın
yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydınlar
Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörünün kasasına kaya parçaları yükleyen İsmail Aydın, toprak yolda yokuştan çıkarken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Geriye kayan, ardından önü havaya kalkan traktör, devrildi. Traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Aydın öldü. Aydın'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:38 Kaynak: DHA
Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis!
Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı
Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
Meteoroloji Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor