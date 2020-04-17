MANİSA Doğum gününde kumbarasındaki parayı bağışladı - Son Dakika

Doğum gününde kumbarasındaki parayı bağışladı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Tuğra Toprak Hoşgör, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' adlı milli dayanışma kampanyasına kumbarasındaki 265 lirayı bağışladı. Bekçiler ise pasta ile Hoşgör'e, doğum günü sürprizi yaptı.

Kübra-Ferdal Hoşgör çiftinin çocuğu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğra Toprak Hoşgör, kumbarasında biriktirdiği 265 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak için dün ilçe emniyet müdürlüğünü arayıp, Vefa Sosyal Destek Grubu içinde yer alan bekçilerle temasa geçti. Hoşgör, evlerine gelen bekçilere doğum gününde, kampanyaya bağış yapmak istediğini belirtip, kumbarasındaki 265 lirayı teslim etti. 265 lirayı teslim alan bekçiler Çetin Işık, Yunus Eraslan ve Hakan Yılmaz, parayı alarak makbuzu Hoşgör'e teslim edip evden ayrıldı. Bekçiler, anlamlı davranışından dolayı Hoşgör için pasta alıp, bir süre sonra tekrar eve gelerek doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında oldukça şaşıran ve sevinen Tuğra Toprak Hoşgör, bekçilere teşekkür etti.