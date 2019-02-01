Manisa Duvarlar Tuvale Dönüştürüyor
1 saat önce
Duvarlar tuvale dönüştürüyorMANİSA'nın Salihli ilçesinde çocukluğundan beri alçı ve dekorasyon işleriyle uğraşan 29 yaşındaki Fehim Yeydem, kendine has yöntemlerle geliştirdiği 3 boyutlu çalışmalarla duvarları tablolara dönüştürüyor.
Duvarlar tuvale dönüştürüyor
MANİSA'nın Salihli
ilçesinde çocukluğundan beri alçı ve dekorasyon işleriyle uğraşan 29 yaşındaki Fehim Yeydem, kendine has yöntemlerle geliştirdiği 3 boyutlu çalışmalarla duvarları tablolara dönüştürüyor.
Alçı ve dekorasyon ustası, evli ve 2 çocuk babası Fehim Yeydem, ev ve işyeri duvarlarını tuval gibi kullanıp, tabloları aratmayan eserler ortaya çıkarıyor. Müşterinin talebi doğrultusunda istenilen figürü önce kabartma tekniğiyle yapıyor, ardından boyayarak tabloları aratmayan eserler ortaya koyuyor.
EĞİTİM DE VERMEK İSTİYOR
Kabartma tekniğiyle 3 boyutlu tasarımları hiçbir eğitim almadan kendi kendini geliştirerek öğrendiğini belirten Yeydem, Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda istenilen her türlü figürü duvarlara tasarlayabiliyoruz. Kabartma tekniğiyle yapılan görsel çalışmanın ardından boyama işlemiyle istenilen figür tamamlanmış oluyor. Tabii bu işlemler, hemen 1 günde tamamlanmıyor. Örneğin istenilen figüre göre sadece çizim 1 veya 2 gün, kabartma işlemi ise yine birkaç gün sürebiliyor. İnce işçilik ve zımpara gibi çalışmalardan sonra eser, yaklaşık 1 hafta sonra ortaya çıkıyor. İnsanların hayal ettikleri şeyleri duvarlara yansıtmak beni gerçekten de çok mutlu ediyor. Bu konuda gerek Salihli'de, gerekse talep edilen yerlerde eğitim vermek istiyorum. Amacımız bu yöntemin daha da yaygınlaşmasını sağlamak dedi.
Hizmetten yararlanan kuaför salonu sahibi Halil Semih Esgin ise Kendime ait kadın kuaför salonumun bir bölümüne kadın figürü ile alçı tasarımı yaptırmayı düşünüyordum. Fehim arkadaşımızla tanışınca bu hayalimi ona anlattım. Kendisi de bu talebim doğrultusunda, işyerimin bir bölümüne çok güzel bir tasarım yaptı dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:12 Kaynak: DHA
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