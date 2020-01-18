Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu - Son Dakika

Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu

6 saat önce

Ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durduMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, rampa inerken direksiyon hakimiyetini yitiren ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı kamyonet, bir evin istinat duvarını yıkarak durdu.

Ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, rampa inerken direksiyon hakimiyetini yitiren ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı kamyonet, bir evin istinat duvarını yıkarak durdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında, Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi 25 numarada meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Hüseyin İ. (17), yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonetle rampa aşağı inerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hüseyin İ.'nin kullandığı kamyonet, Türkan Çakmak'a (40) ait evin istinat duvarına çarparak yıktı. Kazada evinin bahçesinde bulunan Çakmak ile sürücü Hüseyin İ., şans eseri yaralanmadı. Kazadan sonra kaçan Hüseyin İ. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin İ.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayı anlatan ev sahibi Türkan Çakmak, çok korktuğunu belirterek, "Dışarıya odun almaya çıkmıştım. Bir anda gürültü duydum. Kendimi içeriye zor attım. Saniye farkıyla hayata tutundum. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

Kazayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu

Alaşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı
Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 21:33:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]