"Manisa ekonomisi büyümeye devam ediyor"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Son artışlarla birlikte daha önce Türkiye'de sekizinci sırada olan Manisa, Sakarya'nın önüne geçerek yedinci sıraya yükselmiştir. İhracatımız 2021 yılı mayıs ayında, 2020 yılının aynı ayına göre, yaklaşık yüzde 74 artarak 254 milyon 433 bin dolardan, 441 milyon 894 bin dolara yükselmiştir. Bu başarıya imza atan tüm firmalarımızı candan kutluyoruz." dedi.

Manisa TSO'nun temmuz ayı meclis toplantısı pandemi nedeniyle İnternet üzerinden ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, "Maalesef ki vaka sayılarında büyük bir artış gözüküyor. Yeniden bir kapanma dönemi ile karşı karşıya kalabiliriz. İş dünyası olarak pandemi döneminde zor günler geçirdik. Bu yüzden sosyal mesafe kurallarına uyup aşılarımızı yaptırmalıyız. Aşı olma konusunda çevremizi teşvik etmeliyiz. İş dünyası olarak pandemi döneminde ticaretimiz zora girdi. Geldiğimiz noktada ekonomik açıdan zor günler geçiriyoruz. Yeni ekonomik paketlerin açıklanması gerek. Bununla birlikte sicil affı başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacak adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz; "Temmuz ayında önemli günleri kutladık"

Meclis toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Geçen hafta Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kalleşçe yapılan saldırıda şehit olan askerlerimize, Allahtan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim. Yine geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle Rize ve Artvin'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Selde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Temmuz ayında hem milli hem de bayram gibi manevi yaşamımızın önemli günlerini kutladık. Bunlardan ilki ülkemizin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Barış anlaşmasının 98'inci yıl dönümünü idi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, bu ülkeyi bize yurt yapan tüm şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyorum. 20 Temmuz, ülkemizin bir diğer gurur kaynağı olan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın da yıl dönümü idi. 20 Temmuz 1974 sabahı başlayan harekat Kıbrıs Türklerinin umudu oldu. Bu harekatta hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Kıbrıs gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Yine 15 Temmuz'da demokrasi ve milli birlik günü kutlandı. Darbe girişimi ile ülkemizi kaosa sürükleyecek olan terör örgütüne ve destekçilerine dur diyen, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

"Sağlık personellerimize teşekkür ediyorum"

Aşılanmanın önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Uzun süreden beri mücadele ettiğimiz salgın ile ilgili yaşanan gelişmeler her geçen gün farklı seyirler izlemekte. Son dönemde aşağı yönlü bir seyir izleyen salgın, ortaya çıkan delta varyantı ile birlikte ivmeyi tersine çevirmeye başlamıştır. Vaka sayıları tekrar on binleri bulmaya başlamıştır. 25 Temmuz itibarıyla 14 binin üzerinde vaka tespit edildi. 55 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Oysa vaka sayılarının azalması ile birlikte daha önce kısıtlamaların kaldırılması, iş yaşamının yeni normale göre düzenlenmesi ile birlikte, hepimiz bir nebze rahat bir döneme girmiştik. Özellikle turizm sektörü başta olmak üzere birçok iş alanlarındaki toparlanma sinyalleri, hepimizi sevindirmişti. Ancak yeni varyantlar başta sağlığımız olmak üzere, iş yaşamını tekrar tehdit etmeye başladı. Kimi uzmanlar dördüncü dalga endişesini dile getirdi. Kimi uzmanlar da aşılamaya olan talebin bir şekilde arttırılarak, tehdittin hayatımızı olumsuz etkilemesinin önüne geçilebileceğini bildirdi. Bu anlamda şunu belirtmek gerekir ki küresel ölçekte ve ülkemizde haziran ve içinde bulunduğumuz temmuz ayında Covid-19 aşılamaları hız kazandı. 1 Haziran tarihinde dünya genelinde en az bir doz aşılanmış kişilerin toplam nüfusa oranı yüzde 11 seviyesinde iken, bu oran 5 Temmuz itibarıyla yüzde 24 düzeyine ulaştı. Aşılamadaki artışla beraber birçok ülke normalleşme adımlarına devam etse de işaret ettiğimiz gibi delta varyantı hesapları değiştirebilmekte. Türkiye'de de haziran ayında aşılamalar ivme kazandı. 25 Temmuz itibarıyla yurt içinde en az bir doz aşı olanların 18 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 63,44 2. doz aşılanmış olanların oranı ise yüzde 36,19 düzeyinde bulunuyor. Aşılamada yakalanan ivmenin memnuniyet verici olduğunu belirtmek isterim. Manisa ili olarak vaka sayılarında yüz binde %16, aşılanma oranımız ise yaklaşık yüzde 69 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu olumlu gelişmelerden dolayı, başta sağlık personelimiz olmak üzere tüm yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son dönemlerde aşılanma il ilgili bazı kesimlerce olumsuz değerlendirmeler yapıldığına tanık oluyoruz. Konunun uzmanları, hepimizin sağlığı, iş yaşamımız, eğitim yaşamımız, toplumsal yaşamımızın normale dönebilmesi için şu an elimizdeki en önemli aracın aşılanma olduğunu belirtiyorlar. Aşılanmanın yeterli düzeyde yapılması ve halkımızın buna teveccühü ile yeni normale dönüşümüzün hızlı olacağını düşünüyorum. Ancak son yayınlanan verilere göre aşılanması gereken 22 milyon kişi henüz aşı olmadı. Bu sayı normalleşme yolunda önemli bir engel olarak değerlendirmekte. Yaygın olarak yapılan aşılama ile bu sayının aşağı çekilmesini, iş yaşamımızın ve toplumsal yaşamımızın sekteye uğramadan, normale dönmesi için gerekenlerin bir an evvel yapılmasını diliyorum" diye konuştu.

"İşsizlik ve enflasyon en önemli sorunların başında yer alıyor"

Ülkenin en önemli sorunları arasında işsizlik ve enflasyonun geldiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Ekonomimizde önemli bir yere sahip olan birkaç veriyi sizlerle paylaşmak isterim. Geçen yıl ağustos ayında yüzde 62 seviyesinde bulunan tüketici kredileri, haziran ayı itibariyle yaklaşık yüzde 26 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu düşüş özellikle konut ve ihtiyaç kredilerinde görülmüştür. Nitekim konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 azalmıştır. Fon maliyetlerindeki yükseliş ve enflasyonist baskı ile birlikte bu durumun biraz daha devam edebileceği belirtilmektedir. Büyüme ve dolaysıyla ekonomik canlanma için fon maliyetlerini bir şekilde düşürmemiz gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Diğer taraftan bazı sektörlerimizdeki ekonomik toparlanma umut verici olarak kabul edilebilir. Konaklama ve yiyecek sektörlerinde cirolar artmaya başladı. Perakende satışta bu oranın yaklaşık yüzde 49, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde yüzde 78 olduğu görülmektedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, enflasyon ile birlikte ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen işsizlik ise yüzde 13 ile gündemde yerini korumaktadır. Özellikle genç nüfus işsizlik oranının geçen aya göre biz nebze düşse de yüzde 24'lerde olması üzerinde düşünmemiz gereken bir konu olmaya devam etmektedir" dedi.

"Manisa ekonomisi büyümeye devam ediyor"

Sözlerine Manisa ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile devam eden başkan Yılmaz, "İlimiz açısından dış ticaret verilerini incelediğimizde, ihracat tutarının artmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Son artışlarla birlikte daha önce Türkiye'de sekizinci sırada olan Manisa, Sakarya'nın önüne geçerek yedinci sıraya yükselmiştir. İhracatımız 2021 yılı mayıs ayında, 2020 yılının aynı ayına göre, yaklaşık yüzde 74 artarak 254 milyon 433 bin dolardan, 441 milyon 894 bin dolara yükselmiştir. Bu başarıya imza atan tüm firmalarımızı candan kutluyoruz. İthalatımız ise yüzde 79 artarak 149 milyon 395 bin dolardan, 267 milyon 981 bin dolara yükselmiştir. Son yayımlanan ulusal veriler, Manisa ekonomisinin emin adımlarla büyümeye devam edeceğini işaret etmektedir. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yapılan, ülkemizin ikinci 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2020 yılı sonuçları malum açıklandı. Açıklanan verilere göre bu yıl ikinci 500 listesinde Manisa'dan 16 firma yer aldı. Daha önce belirttiğimiz gibi, dünyada yaşanan korona virüs salgınına rağmen, Manisalı iş insanlarının üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirtmek isterim. Bu vesileyle İSO ikinci 500 sıralamasına giren tüm firmalarımızı huzurlarınızda bir kez daha tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim" diyerek sözlerine son verdi. - MANİSA